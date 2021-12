Guardiola punisce Foden e Grealish: “Sto molto attento ai comportamenti durante le feste”

Il tecnico ha spiegato l'esclusione dei due dalla sfida col Newcastle facendo riferimento all'attenzione che occorre avere in questo periodo tra Covid e festività natalizie

Pep Guardiola non fa sconti ai suoi calciatori, neppure sotto Natale. Ebbene sì perché in tanti si sono accorti di come Phil Foden e Jack Grealish non abbiano preso parte all'ultima gara del Manchester City contro il Newcastle, restando per tutti i 90 minuti seduti in panchina. Una doppia esclusione dovuta ad una "festa" di troppo da parte dei due inglesi che dopo il 7-0 rifilato al Leeds hanno deciso di gioire insieme nonostante le note vicende relative al Covid e il "consiglio" da parte del mister di fare massima attenzione.

PUNIZIONE - "Foden e Grealish in panchina per delle rotazioni? No, non hanno giocato perché altri meritavano di farlo", ha sentenziato Guardiola come ripora Marca. "Soprattutto sotto le festività, i giocatori devono stare molto attenti e anche io devo esserlo sia in relazione al loro comportamento sul terreno di gioco sia quello fuori. Se il comportamento fuori dal campo non è appropriato, i giocatori resteranno fuori. Vacanze? Bisogna essere concentrati, sia per quello che accade in generale sia per quel che concerne il Natale. Serve solo concentrazione, dentro e fuori".