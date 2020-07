Guardiola si espone: maglia anti-razzismo in conferenza

Sono stati tanti fino ad oggi i messaggio da parte del mondo dello sport nei confronti del razzismo e di quanto accaduto negli States a seguito della morte di George Floyd per mano della polizia. In Europa, il mondo del pallone si è esposto: dalla Bundesliga alla Serie A, passando per Liga e Premier League. Giocatori in ginocchio, braccia al cielo e chi, come Pogba, ha persino deciso di omaggiare il movimento Black Lives Matter con un taglio di capelli ad effetto. Anche Pep Guardiola, manager del Manchester City, ha deciso di unirsi alla causa a modo suo.

Guardiola: maglia anti-razzismo

Il tecnico catalano dei Citizens, rispetto alla maggior parte degli allenatori, si è sempre esposto a proposito di certe situazioni delicate. Anche questa volta, Guardiola non è stato meno. Vedere per credere come si è presentato alla vigilia della partita del Manchester City contro il Newcastle nel corso delle interviste per la conferenza stampa. Nessuna parola fuori posto, nessuno commento particolare, ma una maglia anti-razzismo che non ha bisogno di commenti. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha indossato una t-shirt raffigurante la cantante di colore Nina Simone e la scritta “Love Simone – Hate Fascism”. Il messaggio è piuttosto chiaro.

