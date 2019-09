Guardiola su Bernardo Silva: “Uomo eccezionale”. Ma spunta un video…

In casa Manchester City c’è preoccupazione per gli sviluppi della vicenda legata a Bernardo Silva. Il centrocampista portoghese è accusato di razzismo per un fotomontaggio ritenuto offensivo nei confronti del compagno Benjamin Mendy. Immediate le scuse del giocatore seguite dalla difesa del tecnico Pep Guardiola che continua a sostenere: “Le persone che giudicano Bernardo non lo conoscono. È un ragazzo eccezionale. Eccezionale. Era solo uno scherzo”. Però nelle ultime ore è circolato un video che ha scatenato ulteriori polemiche. Bernardo Silva è ripreso mentre deride ancora Mendy, vestito completamente di nero: “Ben, perché non indossi alcun vestito?”, la domanda irriverente del giocatore nei confronti del compagno di squadra, alludendo al colore della pelle. Guardiola ha giustificato il tutto come uno scherzo fatto tra ragazzi.