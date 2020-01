Guardiola su Sané: “La cessione al Bayern? Una domanda da fare a lui e ai suoi agenti, non dipende da me”

Pep Guardiola ha parlato di Leroy Sané, accostato nelle ultime ore al Bayern Monaco. Nella conferenza stampa prima del match contro l’Aston Villa, il tecnico catalano ha commentato: “La sua cessione? È una domanda per Leroy, i suoi agenti e il club. Non sono coinvolto in ciò. La cosa importante è che si rimetta in sesto. Poi, lui sa che crediamo in lui e puntiamo su di lui. Per il resto dipenderà da lui e dal club”.

DESIDERI PROPRI – “Non sono preoccupato perché non riesco a vederlo in campo. È una brava persona, ma ognuno ha la propria famiglia, i propri desideri, i propri sogni. Dove eri tre anni fa non è detto che lo sarà anche nel presente. Deve ritornare in forma, il suo ginocchio sta bene, ma il futuro è nelle sue mani”.