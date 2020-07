Guardiola, ‘vendetta’ servita: “Liverpool k.o.? Credo abbiano bevuto troppe birre”

Una piccola, ma in realtà grande soddisfazione per il Manchester City, capace di battere i freschissimi campioni d’Inghilterra nel macht della notte di Premier League. Netto il 4-0 con il quale i Citizens di Pep Guardiola hanno annientato i Reds guidati da Jurgen Klopp. Troppo scarichi i giocatori del Liverpool e troppo motivati a ‘vendicarsi’ per la stagione incolore Sterling e compagni. Come riporta ESPN, tra le motivazioni della dura lezione da parte della squadra di Manchester ai campioni, ci sarebbe… la troppa birra, almeno secondo Guardiola.

Guardiola: “Liverpool ha bevuto troppa birra festeggiando”

“Penso che i Reds abbiano esagerato con i festeggiamenti e bevuto molte birre nell’ultima settimana“, ha esordito Guardiola in tono ironico. “Diciamo che durante la gara non avevano molta birra in corpo e non sono riusciti a competere con noi. Sono contento per quello che abbiamo fatto noi. Alla fine è stata una partita vera e questo penso dia ancora più valore al nostro successo. Abbiamo giocato bene a calcio, complimenti alla mia squadra che ha battuto i campioni, eravamo molto concentrati e poteva pure finire in un modo più largo, abbiamo creato tante occasioni”.

Tre punti che servono ai Citizens per consolidare la seconda posizione ma che non rendono meno amara una classifica che dice -20 dalla vetta.

