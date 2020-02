Guardiola via dal City? L’agente non ha dubbi: “C’è un contratto…”

La stangata dell’UEFA ai danni del Manchester City scuote pesantemente il mercato. I Citizens potrebbero fare i conti con un’importante diaspora, perdendo diversi pezzi pregiati. Uno di questi sembra essere anche il tecnico Pep Guardiola. L’allenatore spagnolo ex Barcellona e Bayern Monaco è stato accostato a diversi club, tra i quali anche la Juventus. Si è parlato anche di un ritorno in Baviera o in Catalogna, dove Guardiola ha mantenuto contatti importanti. Tuttavia, l’agente del tecnico Josep Maria Orobitg non pare convinto dall’ipotesi di lasciare Manchester. Queste le sue parole a El Mundo: “Guardiola porta sempre a compimento i suoi contratti. E il suo termina nel giugno del 2021”. Dunque niente addio nella prossima estate?