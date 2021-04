Gundogan e la nuova Champions: “Il male minore rispetto alla Superlega”

Le dichiarazioni del centrocampista dei Citizens sono destinate a far discutere

Via Twitter, Gundogan ha commentato l'idea della Superlega e la risposta della Uefa con la riforma della Champions League: "Con tutte le questioni della Superlega in corso potremmo parlare del nuovo format della Champions League? Sempre più partite, ma nessuno pensa a noi giocatori? Il nuovo format della Champions è solamente il minore dei mali in confronto alla Superlega... Il format attuale della Champions funziona perfettamente ed è il motivo per il quale è la competizione più popolare al mondo, per i calciatori e per i tifosi".