Gundogan, sfida al Liverpool già iniziata: “Sappiamo cosa fare per tornare a vincere la Premier League”

Un’annata particolare per il Manchester City che si è trovato davanti un avversario molto più solido e costante nei risultati. Il Liverpool ha vinto il titolo di Premier League dando una lezione a tutte le altre società. Ilkai Gundogan, centrocampista del Manchester City, però, pensa già alla prossima annata e alla rivincita che i Citizens vogliono prendersi nei confronti dei Reds.

Gundogan: “Sappiamo come vincere la Premier League”

A Gundogan non deve essere piaciuto vedere i rivali del Liverpool festeggiare. E se anche questa sera, nel match che vedrà proprio il Manchester City ospitare i campioni ci sarà la classica passerella di rito per chi ha vinto il titolo, il centrocampista parla già della prossima annata con tanto di promessa: “Sappiamo cosa possiamo fare di puiù nella prossima stagione per lottare di nuovo per il titolo”, ha spiegato il centrocampista a Sky Sports. “Siamo diventati campioni due volte di fila, il che è sempre difficile, ma nella nuova stagione saremo motivati a vincere di nuovo il titolo. In questa stagione abbiamo perso troppi punti in occasioni che prima riuscivamo a risolvere. Non ci siamo comportati bene in casa in tutte le gare, soprattutto rispetto alle stagioni precedenti. Poi abbiamo fatto errori individuali, quindi abbiamo molto su cui lavorare per migliorare. La prossima stagione si riparte da zero”.

