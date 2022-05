Gundogan: “Via dal City? Non ho deciso ma niente è meglio di essere allenati da Guardiola”

Parla il centrocampista Citizens

Può essere tranquillamente chiamato l'uomo della Premier League 2021-22 per il Manchester City . Entrato nella ripresa, Ilkay Gundogan è stato decisivo con una doppietta per permettere ai suoi di ribaltare lo 0-2 iniziale contro l'Aston Villa e poi vincere 3-2. Un trionfo che ha appunto permesso alla squadra di Guardiola di aggiudicarsi il campionato inglese. Come riportato dal Sun , però, le reti del centrocampista e il successivo trionfo potrebbero non essere abbastanza per convincerlo a restare.

In scadenza tra un anno, il tedesco medita il da farsi per il futuro: "Sinceramente ancora non ho deciso cosa fare in futuro. Tutto riguarda quanta voglia abbia di mettermi in gioco con una nuova sfida. La verità è che ancora non lo so. Penso che ci metteremo seduti insieme e ne parleremo". E ancora: "La verità è che per quanto riguarda il calcio non c'è posto migliore del Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola e questo difficilmente cambierà nei prossimi anni".