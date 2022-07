Gundongan: “Ero arrabbiato con Guardiola all’ultima giornata di Premier…”

Intervenuto in occasione del documentario 'Together: Champions Again!', il centrocampista del Manchester City Ilkay Gundogan ha avuto modo di parlare del recente titolo di Premier League vinto all'ultima giornata, ma anche del pizzico di rabbia nei confronti del mister Pep Guardiola, reo di non averlo schierato dall'inizio nel match decisivo che, tra l'altro, lo ha visto assoluto protagonsita della doppietta decisiva per la conquista dei tre punti contro l'Aston Villa.