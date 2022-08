Haaland contro il Bournemouth: due soli passaggi con un assist e… il calcio d’inizio

Ancora una vittoria per il Manchester City in campionato. La seconda giornata di Premier League ha visto la squadra di Guardiola trionfare per 4-0 contro il Bournemouth. Alla festa del gol non ha però partecipato Erling Haaland, grande protagonista alla prima uscita. Proprio il norvegese, in realtà, fa parlare per le sue statistiche post match.