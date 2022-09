Haaland, doppia cifra in Premier League dopo sei partite: è record

Erling Haaland ancora protagonista con la maglia del Manchester City . Il centravanti norvegese non smette di segnare e con la sua rete all'Aston Villa sigla un altro record pazzesco. Sebbene il gol non sia servito agli uomini di Pep Guardiola per portare a casa la vittoria (1-1 il punteggio finale), la marcatura dell'ex Borussia Dortmund ha incrementeato il bottino personale del giocatore facendogli segnare un traguardo statistico di rilievo.

Per Haaland sono già 10 le reti in Premier League dal suo arrivo in sole 6 partite. Come spiegato da Opta e ripreso pure da Sky, grazie al gol contro l'Aston Villa, l'attaccante norvegese ha raggiunto la doppia cifra in appena sei partite di campionato come solo un altro giocatore nella storia del massimo campionato inglese aveva fatto in precedenza. Prima di lui ci era riuscito solo Mick Quinn nel dicembre 1992.