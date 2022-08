Haaland: “In Premier League pochi veri 9. Era il momento giusto per andare”

Erling Haaland ha un grande obiettivo: diventare il miglior centravanti del mondo. Per farlo, per sua stessa ammissione, occorrerà migliorare molto e lavorare duramente. Il bomber, però, è già a buon punto e parlando a Four Four Two ha spiegato anche le ambizioni future e perché ha scelto la Premier League e il Manchester City dopo il primo exploit contro il Borussia Dortmund.