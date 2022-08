Haaland, prima intervista in Premier League: “rimproverato” per.. le parolacce

Prima intervista ufficiale post match in Premier League per il norvegese.

Redazione ITASportPress

Non poteva sperare in un debutto migliore in Premier League Erling Haaland. Il centravanti del Manchester City ha trascinato con una doppietta i suoi alla vittoria contro il West Ham, match valido per la prima giornata di campionato.

L'attaccante, però, non si è messo in evidenza solo in campo. Infatti, anche nelle interviste post match, le prime ufficiali dopo una sfida di Premier, Haaland è stato assolutamente il numero uno anche se non esattamente per un qualcosa di positivo.

"Potevi segnare più gol", lo ha incalzato il giornalista in una delle interivsta post gara. La sua risposta, però, è tutto un programma: "Sì, avrei potuto (segnare una tripletta, ndr). Se solo avessi visto quella palla di Gundogan, sarei dovuto essere lì... È un po' una merda, ma è così", la risposta del centravanti.

A quel punto l'intervistatore gli ha fatto presente di non dire parolacce: "Attenzione al linguaggio". Ma Haaland, dal canto suo, proprio non ce la fa: "Oh, scusi. Merda!", ha detto tra le risate sbagliando dunque ancora. "Devo parlare bene in questo Paese".