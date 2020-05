Harry Kane fa ritorno al Leyton Orient…come sponsor

Harry Kane è diventato nelle ultime stagioni uno dei centravanti più completi e prolifici del mondo. La sua costanza nell’andare in gol ha attirato le attenzioni dei grandi club europei, ma per lasciarlo andare il Tottenham sparerà molto alto. Il classe 1993 vale ora 120 milioni di euro, stando ai parametri del sito Transfermarkt. Kane ha mosso i primi passi proprio nelle giovanili degli Spurs, ma a lanciarlo nel calcio professionistico è stata un’altra squadra di Londra.

Harry Kane fa ritorno al Leyton Orient

Durante la stagione 2010/2011 Harry Kane passa al Leyton Orient che lo fa esordire nei professionisti. In quell’anno l’attaccante aveva solamente 17 anni, ma evidentemente l’allenatore di quella squadra ci vide lungo. Ora il club milita nella quarta divisione inglese e la prossima campagna di sponsorizzazione ha coinvolto anche il suo ex giocatore. Secondo quanto raccolto dal Sun il centravanti ha raggiunto un accordo con il suo ex club per mettere al centro delle tre maglie i nomi e i loghi di strutture sanitarie supportate proprio da Kane. Una scelta che il giocatore ha motivato così: “Sono nato e cresciuto a sole due miglia da quello stadio e sono veramente felice di fare qualcosa per il club che mi ha fatto esordire tra i professionisti“.

Le big su Kane: le ultime

Il rendimento costante del capitano dell’Inghilterra ha attirato l’attenzione dei big d’Europa. Il Real Madrid sembrerebbe interessato al giocatore vista l’età di Karim Benzema. I Blancos però dovranno decidere tra lui e Mbappé e dovranno stare attenti anche al Manchester United. Il club di Woodward infatti sarebbe interessato al bomber inglese. Quello che è certo è che Mourinho non vuole privarsi del giocatore a meno che il sostituto non sia all’altezza.

LE PAROLE DI DIMITAR BERBATOV SULL’ATTACCANTE INGLESE