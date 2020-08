Havertz-Chelsea, arriva l’ultimatum del Bayer Leverkusen

Alla sua prima stagione sulla panchina del Chelsea, Frank Lampard ha sorpreso tutti centrando la qualificazione in Champions League portando il club alla quarta posizione in classifica. Un risultato straordinario considerando l’età media molto giovane dei Blues. Inoltre sul mercato la squadra di Abrahmovic è stata un’assoluta protagonista con le firme importanti di Werner e Ziyech.

HAVERTZ-CHELSEA: TUTTO IN 10 GIORNI

La campagna acquisti della società inglese però non si ferma e nel mirino ora c’è Kai Havertz. La giovane promessa del calcio tedesco avrebbe già comunicato al Bayer Leverkusen di voler cambiare aria e più precisamente di voler giocare per Frank Lampard. Stando a quanto riporta il Daily Mail il club tedesco avrebbe lanciato un ultimatum al Chelsea chiedendo circa 80 milioni di euro entro 10 giorni. Per ora il club inglese temporeggia e l’offerta massima si aggira intorno ai 60, cifra che Abrahmovic dovrà alzare per accaparrarsi il 21enne.