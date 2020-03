Henry consiglia Martial: “Mi somiglia molto, ma lo United è un limite”

Il Manchester United sta costruendo lentamente una solida base per gli anni seguenti. Tra i punti di forza c’è anche Anthony Martial: l’attaccante classe 1995 è alla sua quinta stagione con i Red Devils, ma ancora non sembra aver trovato la giusta continuità nell’esprimere il proprio talento. A sostegno del francese si è schierato Thierry Henry. L’ex stella dell’Arsenal ha elogiato Martial confidandosi con Lee Dixon che ha riportato la confessione durante il podcast Handbrake off: “Henry mi ha detto: ‘È esattamente come quando sono arrivato all’Arsenal, ha bisogno di passare attraverso un processo di maturazione come è capitato a me. Ma non so se lo spogliatoio del Manchester United sia così solido come quello dell’Arsenal'”. Un invito a lasciare il Manchester?