Henry: “L’Arsenal non va nella giusta direzione”. Arteta: “Solo un’opinione”

Botta e risposta tra Thierry Henry e Mikel Arteta: il francese non è convinto che l'Arsenal abbia imboccato la strada giusta

L'Arsenal sembra essersi ripreso dalla crisi di risultati che l'aveva colpito a inizio stagione. Tre vittorie e un pari negli ultimi quattro incontri. I Gunners provano a tornare in lizza per le posizioni di vertice. Tuttavia non tutti sono convinti che questa sia una vera e propria svolta. Ne è convinto per esempio Thierry Henry, ex attaccante francese e leggenda dell'Arsenal. Queste le sue parole ad Amazon: "Non sono sicuro che la squadra stia andando nella giusta direzione".