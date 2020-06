Herrera accusa il Manchester United: “Mai sentito importante per il club”

Ander Herrera è arrivato a Manchester con grandi aspettative. La sua avventura allo United è stata positiva, ma non esaltante e si è conclusa con una coda polemica. Il centrocampista, ora al Paris Saint-Germain, non le manda certamente a dire, come testimoniano le sue parole a The Athletic: “Non si trattava di soldi. Non si trattava della durata dell’offerta contrattuale. A mio avviso, ho aspettato troppo a lungo per un’offerta e meritavo più attenzione da parte del club. Ero un giocatore che ha dato tutto. Non mi sono mai lamentato. Non sono mai andato dai media per lamentarmi di qualcosa. Non ho mai litigato con nessun manager o membro del consiglio di amministrazione. Nonostante questo hanno aspettato che mi restassero cinque o sei mesi con il mio contratto”.