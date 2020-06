Herrera racconta Mourinho: “Se non sei onesto con lui diventa una belva”

José Mourinho ha guidato il Manchester United dal 2016 al 2018. Una parentesi in cui lo Special One ha riportato all’Old Trafford un trofeo di prestigio come l’Europa League. Nella sua squadra militava anche Ander Herrera, poi ceduto al PSG la scorsa estate. Il centrocampista spagnolo ha parlato del suo ex allenatore durante un’intervista ad AS.

Le parole di Herrera

Il centrocampista cresciuto nel Saragozza ha usato parole al miele per il portoghese: “Posso solo esprimere gratitudine per lui. Il primo anno è stato fantastico: tre titoli e i tifosi mi scelsero come miglior giocatore della stagione. Ha una grande personalità, questo sicuro, ma se lavori bene e non ti nascondi non avrai alcun problema con lui. Abbiamo la stessa mentalità. Bisogna essere maturi e duri. Lui diventa una belva con chi non è onesto“.

Stop alla Ligue 1

Herrera ha poi parlato dello stop della Ligue1: “Eravamo sorpresi. Ognuno nella chat di gruppo era scioccato e qualcuno non ci credeva. È stata una decisione azzardata anche perché il tempo ora sta dando ragione a Bundesliga e spero che questo accada anche in altri campionati. Non sappiamo se le due coppe nazionali verrano giocate in agosto. Non c’è nemmeno una data di ritorno per la gara di Champions. Ci sono ancora troppi dubbi”.