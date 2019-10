Heskey: “Il Manchester United? Perso l’effetto Tyson, non fa più paura a nessuno…”

Momento difficile per il Manchester United, che nelle prime otto giornate di Premier League ha raccolto solamente nove punti. Un ruolino di marcia impietoso, che ha fatto scattare definitivamente l’allarme. A commentare la situazione, al Sun, è intervenuto l’ex attaccante inglese Emile Heskey.

PAURA – “I Red Devils non fanno più paura. Gli avversari di Mike Tyson, una volta, dicevano di aver già perso prima ancora di salire sul ring. Lo stesso accadeva a chi giocava contro il Manchester United, mentre adesso questo non c’è più: nessuno ha più paura di andare all’Old Trafford. Ormai le squadre si divertono ad andare là, è come fare una scampagnata: non dovrebbe essere così”