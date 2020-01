Hodgson, frecciata a Guardiola: “Cosa posso imparare da lui? Come perdere…”

Curiosa dichiarazione di Roy Hodgson, allenatore del Crystal Palace, su Pep Guardiola. Dopo il pareggio per 2-2 in campionato tra i suoi e il Manchester City, all’esperto allenatore 72enne è stato chiesto cosa avrebbe potuto imparare dal manager dei Citizens.

Se inizialmente il tecnico non aveva avuto alcun tipo di risposta, dopo alcune ore ecco che, come riporta Manchester Evening News, Hodgson ci ha ripensato: “Sono infastidito con me stesso perché sono sempre un po’ seccato quando hai 72 anni e con 45 anni di coaching ti viene chiesto cosa puoi imparare da altri allenatori e manager. Non che io non rispetti loro e il loro lavoro e, ovviamente, che non penso che stiano facendo un ottimo lavoro sia chiaro…”, ha detto l’allenatore prima di dare la stoccata finale. “Durante la notte ho trovato la risposta perfetta: avrei dovuto dire ‘perdere'”.