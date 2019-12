Hull City, gioia per MacDonald: il giocatore ha battuto un cancro all’intestino

La Premier League trattiene il respiro per le condizioni Angus MacDonald. Il difensore centrale dell’Hull City è stato costretto ad interrompere la propria attività agonistica per un cancro intestinale che gli è stato riscontrato a settembre. A distanza di tre mesi dalla terribile notizia emergono le prime notizie. La malattia non è ancora stata completamente debellata, in caso simile a quello di Sinisa Mihajlovic. Ma MacDonald ha risposto bene alle cure e sembra sulla via della completa guarigione. Al punto che si ipotizza addirittura un ritorno in campo nel breve periodo.