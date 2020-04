I giocatori della Premier League hanno deciso: raccolta fondi per il sistema sanitario britannico

In attesa di capire quale sarà il destino della Premier League, i giocatori del massimo campionato inglese si uniscono per l’emergenza coronavirus e danno il loro contributo. Nasce#PlayersTogether un’iniziativa capitanata da Jordan Henderson del Liverpool, Harry Maguire del Manchester United, Troy Deeney del Watford e Mark Noble del West Ham, che gestiranno un fondo in collaborazione con Charities Together, un’associazione legata al sistema sanitario Nazionale.

Nella lettera diffusa dalla Premier League e dai calciatori si espone la loro iniziativa in supporto degli ospedali e di tutti i lavoratori che agiscono nella lotta al Covid-19: “#PlayersTogether è il nostro modo di collaborare per creare un’iniziativa volontaria, separata da ogni discorso con club o leghe, che possa aiutare a ottenere i fondi necessari a chi ne ha bisogno ora. Per cercare di fare la differenza, come tanti altri nel Paese. Le nostre preghiere e i nostri pensieri vanno a tutti coloro colpiti da questa cristi. Insieme, ne usciremo fuori. Stay Home. Protect the NHS. Save Lives. #PlayersTogether”. Queste le parole dei calciatori apparse anche su diversi account social dei vari protagonisti.