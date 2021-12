I tifosi del Newcastle ci provano: striscione per convincere Cristiano Ronaldo a trasferirsi

I fan del club inglese provano a convincere il portoghese al cambio di squadra per il prossimo anno

Il campo ha detto, inaspettatamente, 1-1. Parliamo di Newcastle-Manchester United dove, anche se non ha segnato, Cristiano Ronaldo è stato comunque protagonista. In quale maniera? Beh, chiedere ai tifosi di casa che hanno provato ogni modo per iniziare l'opera di convincemento per... farlo trasferire nella loro squadra.