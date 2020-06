Idea Tottenham: gli Spurs portano i tifosi allo stadio grazie a… Zoom!

Giocare senza il sostegno dei tifosi è un neo di questa ripartenza del calcio messo in evidenza a più riprese dai critici. Il Tottenham ha trovato una soluzione efficace per non rimanere senza il calore amico. Gli Spurs hanno lanciato “Tottenham Inside”, il concorso riservato agli abbonati che potranno prendervi parte se avranno una webcam, un account Zoom e l’abbonamento alla pay tv. Prima di ogni gara verranno sorteggiati ed estratti i vincitori che, collegati attraverso l’applicazione Zoom, appariranno sui maxischermi posti a ridosso del terreno di gioco. Un modo originale per far sì che i tifosi non lascino soli i propri beniamini.