Ighalo entusiasta: “Realizzato il mio sogno. Voglio portare in alto il Manchester United”

Non vedeva l’ora di vedersi confermato al Manchester United. Odion Ighalo pochi giorni fa è riuscito a realizzare il suo desiderio: rimanere in Red Devils per completare la stagione. L’attaccante resterà nel club di Manchester fino al 31 gennaio 2021. Lo Shanghai Shenua ha dato l’ok e ha trovato l’accordo col club inglese permettendo proprio al giocatore di realizzarsi. Parlando ai canali ufficiali della società di Premier League, Ighalo si è detto entusiasta e pronto a dare il massimo fino all’ultimo giorno: “Sono davvero felice, per me è un sogno essere qui. Sin da quando sono arrivato, la mia volontà è stata chiara: continuare a vestire questa maglia. Sono sempre stato un tifoso del Manchester United, giocare per questo club è un sogno che diventa realtà”. Un sogno che, magari, potrebbe durare anche più a lungo se dovesse confermare quanto di buono visto prima dello stop per il coronavirus. “Adesso che il club ha esteso il mio prestito fino a gennaio, nella mia testa riesco solo a pensare che fino a gennaio continuerò a giocare con questa maglia. Voglio continuare a lavorare duramente, godermi questo periodo e dare il massimo per portare il Manchester United sempre più in alto“.