Il Chelsea batte l’Aston Villa, Terry si ‘vendica’ su Kovacic: stretta di mano… mortale

Era la sfida tra due ex leggende del Chelsea: Frank Lampard, attuale allenatore blues, e John Terry, tecnico dell’Aston Villa.

Allo Stamford Bridge si è imposta la squadra di casa per 2-1, ma al triplice fischio, l’adrenalina era ancora piuttosto elevata. Vedere per credere quanto accade tra Terry e Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea. Il croato si è diretto per stringere la mano al tecnico rivale che, evidentemente ancora scosso dal ko, non ha trattenuto la rabbia per la sconfitta e ha stretto in maniera troppo ‘vivace’ la mano del giocatore.

L’espressione sofferente di Kovacic dà l’idea della forza di Terry che, prontamente, si è scusato anche se ormai il danno era fatto…