Il Chelsea non ha limiti, pronti 200 milioni per Havertz. Idea Thiago Silva

Il Chelsea di Frank Lampard è stato uno dei club più attivi sul mercato finora. I Blues hanno siglato finora due colpi di mercato assoluti firmando prima Ziyech e poi Timo Werner. Roman Abrahmovic però non vuole fermarsi qui e vuole aggiungere alla squadra un altro importante tassello.

CHELSEA, TUTTO SU HAVERTZ

Il prossimo obiettivo del Chelsea è noto a molti e si chiama Kai Havertz. Il fantasista del Bayer Leverkusen ha già comunicato al suo club di voler cambiare aria, ma la dirigenza non lo lascerà partire gratis, anzi. Per farlo proprio il Chelsea dovrà sborsare circa 100 milioni di euro e altrettanti serviranno per onorare il contratto proposto al tedesco. Inoltre al club inglese nelle scorse ore è stato accostato anche Thiago Silva. Il difensore lascerà il Psg dopo la finale di Champions, ma la sua forma fisica ha colpito tutti considerata l’età non più giovanissima.