Il consiglio di Giggs: “Manchester United, vendi Pogba…”

Continua a tenere banco il futuro di Paul Pogba. Il francese, da diversi mesi a questa parte, sembra in rotta di collisione con il Manchester United e sarebbe pronto a lasciare l’Inghilterra per intraprendere una nuova avventura. Del centrocampista, a Optus Sport, ha parlato l’ex bandiera dei Red Devils nonché attuale commissario tecnico del Galles Ryan Giggs.

POGBA – “Se mi piacerebbe vedere Pogba allo United anche nella prossima stagione? No… Mi dispiace che Solskjaer debba sempre rispondere alle domande su di lui. E’ frustrante per un allenatore parlare costantemente di un giocatore che si dice che stia per lasciare. La squadra in questo momento sta facendo bene anche senza Paul, che fin qui è stato deludente. Pogba ha qualità, ma da quando è a Manchester non lo ho mostrato con continuità. Se vuole andare altrove? Questo non lo so”.

