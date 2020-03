Il Coronavirus non spaventa Bielsa: il Leeds continua ad allenarsi

Il calcio inglese si ferma di fronte all’emergenza Coronavirus. Niente partite, in attesa di comprendere la reale portata del contagio nel Regno Unito. Tutte le squadre valutano come muoversi, ma c’è un club che sembra vivere in un altro mondo. Infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Leeds non ha interrotto gli allenamenti. Il tecnico argentino Marcelo Bielsa avrebbe deciso di proseguire il programma quotidiano, mantenendo intatta una routine inattesa. In questo modo il “Loco” vorrebbe mantenere alta la concentrazione della sua squadra, prima in Championship (la Serie B inglese) con un solo punto di vantaggio sul West Bronwich.