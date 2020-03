Il fair play di Gundogan: “Titolo al Liverpool se Premier League non riparte…”

Futuro incerto per la Premier League che deve fare i conti con la sospensione a causa dell’emergenza coronavirus. Difficile capire cosa verrà stabilito: ripresa o stop definitivo? E soprattutto, il titolo verrà assegnato al Liverpool primo in classifica?

Tanti i pareri a tal proposito, con molte leggende del calcio inglese che hanno voluto dire la loro. Ai microfoni di ZDF, anche Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City, ha parlato molto sportivamente della possibilità di dichiarare il Liverpool campione d’Inghilterra qualora la Premier dovesse venire sospesa definitivamente: “Noi atleti dobbiamo essere leali, a me andrebbe bene assegnare il titolo al Liverpool perché l’ha meritato”. La squadra Citizens, in questo momento, è ferma a quota 58 punti in classifica, ben distante dalle 82 lunghezze dei Reds allenati da Jorgen Klopp, tra l’altro ex tecnico proprio di Gundogan ai tempi del Borussia Dortmund.