Il figlio di Pochettino rinnova con il Tottenham e arriva la richiesta dei tifosi: “Riportaci tuo padre”

Da Mauricio a Maurizio Pochettino. Il cognome argentino rimane legato indissolubilmente al Tottenham. L’ex manager ha guidato gli Spurs fino alla finale di Champions League nel 2019 prima di essere rimpiazzato da José Mourinho a novembre quando la squadra si trovava in 14esima posizione.

Tradizione Pochettino

Il figlio dell’ex manager argentino milita nella squadra Under 23 del Tottenham e nei giorni scorsi si vociferava di un rinnovo che ora è diventato realtà. Il 19enne ha firmato un rinnovo biennale con gli Spurs ed ha ufficializzato il tutto con un post su Instagram in cui lo si vede con il padre Mauricio. Proprio la presenza del padre ha scatenato la nostalgia dei tifosi e in molti sotto hanno chiesto al figlio di riportare l’ex allenatore sulla panchina del Tottenham. Simbolico un commento di un tifoso: “Bring him back”, “riportalo indietro”.