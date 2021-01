Il gesto di Nuno Espirito Santo: 300 mila euro di donazione per fornire cibo alle famiglie di Wolverhampton

L’allenatore del Wolverhampton Nuno Espirito Santo ha fatto una donazione importante per fornire cibo alle famiglie bisognose della città. Come riferito dal The Athletic, il manager portoghese ha donato circa 300.000 euro (250 mila sterline) attraverso un’iniziativa di beneficenza organizzata dalla Wolves Foundation.

Il gesto di Nuno Espirito Santo

Come confermato anche dagli account social della Wolves Foundation, il manager del club di Premier League è stato coinvolto in questa particolare iniziativa di solidarietà volta a fornire cibo ai residenti di Wolverhampton in difficoltà. La donazione del tecnico è stata seguita anche da un’altra donazione dello stesso importo da parte della fondazione di beneficenza della Premier League. “I tifosoi dei Wolves ed in generale la gente di Wolverhampton mi hanno trattato in modo straordinario durante i quattro anni che sono stato qui, quindi volevo in qualche modo ringraziarli e aiutare le persone che soffrono a causa della pandemia COVID-19”, ha detto Nuno Espirito Santo.