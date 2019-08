Il giornalista a Maddison: “Sempre dal barbiere”. E lui: “Tu non ci vai mai…”

Capita un po’ a tutti gli attaccanti di fallire un gol a porta vuota. E’ successo ai campioni più blasonati e James Maddison non è riuscito a sottrarsi a questa legge del calcio. Il centrocampista inglese del Leicester City si è divorato la marcatura che avrebbe dato la vittoria ai suoi compagni contro il Chelsea, sparando alle stelle un pallone apparentemente facile da spedire in rete. L’errore è stato prontamente sottolineato su Twitter da Jeremy Clarckson, giornalista del Sun ed ex presentatore di Top Gear. Il suo commento ironico: “James Maddison passa troppo tempo dal barbiere. Non ha abbastanza tempo da dedicare al calcio”. La replica del diretto interessato non si è fatta attendere: “Tieniti forte, amico. Posso contare su una sola mano le volte in cui sei stato a farti radere”. Un botta e risposta che ha fatto impazzire gli appassionati su Twitter.