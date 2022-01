Il Liverpool assume terapeuta per aiutare giocatori ad affrontare abusi sui social

I Reds in aiuto dei propri calciatori

Il calcio si sta scontrando sempre più spesso con alcune questioni delicate come il razzismo e gli abusi sui social ai danni dei giocatori. In modo particolare in Inghilterra, purtroppo, questo tipo di situazioni sono quasi all'ordine del giorno. Ecco perché, come spiegato dal Daily Mail , pare che il Liverpool abbia preso la decisione di ingaggiare uno specialista che possa aiutare i tesserati Reds a superare eventuali problematiche di questo tipo, specie dopo alcuni episodi avvenuti ai danni di Trent Alexander-Arnold, Mané e Henderson.

Il tabloid inglese spiega che il Liverpool abbia assunto il migliore del settore, Ishbel Straker, per aiutare soprattutto i ragazzi più giovani. Una fonte anonima ha spiegato al media: "Il Liverpool si preoccupa enormemente della salute mentale dei suoi giocatori, ma nell'ultimo anno alcuni degli abusi subiti dalla prima squadra sono stati davvero orrendi. Il club è molto desideroso di assicurarsi che i giovani giocatori appena arrivati in prima squadra o che lo stanno per fare siano preparati per quello che può succedere online. Il nuovo consulente per la salute mentale offre ai giovani giocatori la possibilità di parlare degli abusi che subiscono e di ottenere consigli su misura su come affrontarli".