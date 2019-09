Il Liverpool con il minimo ottiene il massimo: 1-0 allo Sheffield Utd

Treno rosso in Premier League. Il Liverpool continua a vincere e a viaggiare a punteggio pieno in Inghilterra: 21 punti in sette giornate. Non è stata una passeggiata per la squadra di Klopp che ha vinto oggi nel match delle 13.30 contro lo Sheffield soltanto grazie a un errore del portiere avversario su tiro di Wijnaldum. La squadra di Wilder ha tenuto bene il campo, ha sfiorato il vantaggio e anche il pari a cinque minuti dalla fine con un gol fallito da Clarke da solo davanti ad Adrian. Anche i Reds hanno fallito le loro occasioni, una soprattutto con Salah, per raddoppiare. È la prima volta che la squadra di Klopp segna appena una rete in Premier. Il Liverpool adesso attende il Manchester City (a quota 13) che oggi gioca sul campo dell’Everton. Il Liverpool ha fin qui perduto, escluso i rigori, una sola partita ufficiale: contro il Napoli in Champions. Col City ha invece perso il Community Shield ai rigori.