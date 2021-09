Il Liverpool conferma: capacità di Anfield sarà aumentata

L'annuncio del club inglese

Novità in casa Liverpool. Niente a che fare con i risultati sportivi in Premier League o in Champions League ma con il progetto di ampliamento dello stadio di casa di Anfield. Ebbene sì perché in queste ore, la società Reds ha reso noto che l'impianto vedrà la sua capacità aumentata e che i lavori avranno inizio nel corso di questa stagione.