Il Liverpool fa ricco il Wolverhampton: pronti 110 milioni

Il Liverpool prepara i colpi dell’estate. La squadra guidata da Jurgen Klopp ha già il campionato in tasca e gli uomini mercato sono già al lavoro per pianificare la prossima stagione. Lecito aspettarsi dei cambiamenti dopo un ciclo che ha portato ad Anfield trofei che mancavano da parecchio tempo.

Gli obiettivi del Liverpool

Tra le sorprese di questa stagione di Premier League c’è sicuramente il Wolverhampton. La squadra guidata da Nuno Espirito Santo si trova attualmente al sesto posto in classifica, a meno due dal Manchester United e dall’Europa League. Protagonisti di questa grande stagione sono sicuramente Adama Traoré e Ruben Neves. I due hanno fornito ottime prestazioni, al punto di guadagnarsi le attenzioni del Liverpool che è pronto a versare una cifra non indifferente per i due. Secondo quanto riportato dal Sun Klopp sarebbe intenzionato a sborsare 110 milioni per portarli ad Anfield. Due ricambi duttili. Traoré infatti può essere utilizzato sia come ala, sia come attaccante. Ruben Neves invece può giocare sia da mediano, sia da centrocampista centrale.