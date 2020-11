Il Liverpool ricorda Ray Clemence: Alisson con maglia speciale nel riscaldamento contro il Leicester

La morte di Ray Clemence ha colpito la tifoseria del Liverpool e tutti gli appassionati che ricordano le gesta dell’ex calciatore Reds tra i pali della squadra e della Nazionale inglese. Ecco perché, dopo i tanti messaggi di cordoglio inviati alla famiglia e le celebrazioni sui social network, il club di Anfield ha deciso di omaggiarlo con un gesto molto speciale in occasione del prossimo match di campionato contro il Leicester. Alisson, attuale numero uno degli inglesi, indosserà una divisa unica.

Liverpool, il gesto per Ray Clemence

Prima della partita di domenica contro il Leicester, valida per la nona giornata di Premier League, Alisson Becker farà il suo ingresso in campo per il riscaldamento indossando una replica di una delle maglie indossate in passato dal leggendario portiere. Si tratterà di una copia esatta di quella esposta nel museo del club e utilizzata da Ray Clemence durante la finale di Coppa Campioni del 1981 vinta a Parigi contro il Real Madrid.

Un gesto davvero nobile per la società inglese che non dimentica un ex campione tragicamente scomparso dopo una lunga malattia.