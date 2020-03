Il Liverpool torna a sorridere, ma Klopp polemizza: “Il loro primo gol era fallo. C’è un problema con la VAR…”

Riprende la marcia del Liverpool in Premier League. La squadra di Jurgen Klopp ritrova il successo e lo fa per 2-1 ai danni del Bournemouth. Prima Salah, poi Mané ribaltano l’iniziale vantaggio di Wilson. Ed è proprio la rete che poteva mettere in difficoltà i Reds che non è andata giù al tecnico tedesco.

Nel post match, a caldo, Klopp ha infatti avuto da ridire nei confronti della VAR: “Il primo gol era fallo al 100%. Credo si sia dimostrato che c’è qualche problema con la VAR”. E poi sulla gara: “Il secondo gol era quello di cui avevamo bisogno. Li abbiamo messi sotto pressione e poi Sadio (Mané ndr) ha completato l’opera. Eravamo molto concentrati e meritavamo al 100% la vittoria. Siamo a meno 3 vittorie dal titolo? Quello a cui penso adesso è l’Atletico Madrid che non verrà qui per giocare un’amichevole”.