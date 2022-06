Il Liverpool trema: Salah pronto a “tradire” i Reds in caso di mancato rinnovo

Rumors sul futuro dell'egiziano

La delusione per la Champions League persa e un rinnovo di contratto che tarda ad arrivare. Il futuro di Mohamed Salah è di nuovo al centro di diversi rumors che potrebbero far preoccupare l'ambiente Liverpool . I Reds potrebbero perdere in un colpo solo il loro duo d'attacco composto da Mané e dall'egiziano appunto.

In queste ore, infatti, dall'Inghilterra sono tante le indiscrezioni che parlano di cosa potrebbe fare l'attaccante nel caso in cui non dovesse trovare un accordo per il rinnovo di contratto ritenuto, da lui, all'altezza.