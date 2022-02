Il Manchester City blinda Cancelo: rinnovo fino al 2027

Il portoghese firma un lungo contratto con i Citizens

Sul sito dei Citizens è possibile leggere anche le prime parole dell'esterno: "Il Manchester City è un club fantastico, quindi sono incredibilmente felice di aver firmato questo nuovo accordo", ha detto Cancelo. "I giocatori del City hanno tutto ciò di cui c'è bisogno per raggiungere il pieno potenziale: strutture fantastiche, compagni di squadra di livello mondiale e un manager incredibile che ci spinge ogni singolo giorno. Ad oggi sento che non solo solo un esterno, a destra o a sinistra, ma che posso giocare anche in altri ruoli e migliorare ancora. Per questa è stato logico accettare di rinnovare". E ancora: "Il livello della squadra è molto alto. Possiamo scendere in campo con tutti i giocatori e cambiare la formazione. Penso che questo renda l'idea della nostra forza. Siamo tutti titolari e in competizione. Questo ci fa migliorare".