Il Manchester City replica a Klopp: “Noi spendiamo troppo? Non capisco perché guardi cosa fanno gli altri…”

Manchester City-Liverpool, il duello che ha infiammato lo scorso torneo di Premier League, è pronto a riproporsi domenica, quando le due formazioni si sfideranno in Community Shield. Ad accendere gli animi, qualche giorno fa, ci aveva pensato il tecnico dei Reds Jurgen Klopp, che aveva affermato che ci sono solamente quattro squadre che, economicamente, possono fare quello che vogliono: Real Madrid, Barcellona, Psg e Manchester City. Ed oggi, come riporta il Sun, è arrivata la risposta dei Citizens.

REPLICA – La replica è stata affidata ad Omar Berrada, dirigente del City, che ha così affermato: “Le sue parole ci hanno un po’ sorpreso. Non siamo arrabbiati, ma troviamo curioso che venga sottolineato quanto possiamo spendere noi. A noi, quanto spendono loro, va benissimo. Non capisco perché devono guardare quello che fanno gli altri… Ciascun top club spende quanto ritiene necessario, dire che noi, così come Real, Barcellona e Psg, spendiamo 200 milioni di sterline ogni anno non è corretto”.