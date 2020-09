Il Manchester United rinuncia a Sancho, torna di moda un big della Juventus

Jadon Sancho nell’ultima stagione di Bundesliga ha fatto vedere cose straordinarie. L’esterno offensivo inglese con il Borussia Dortmund ha trovato il suo equilibrio garantendo molti gol e altrettanti assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione dei più importanti club d’Europa e in particolare il Manchester United sembrava vicinissimo al giocatore.

SANCHO COSTA TROPPO, LO UNITED RINUNCIA

Già nella finestra invernale del calciomercato lo United aveva manifestato il suo interesse nei confronti del giocatore, ma il club tedesco ha sempre sparato alto. Watzke ha fissato il prezzo a 120 milioni di euro e nonostante il lockdown la società non farà sconti. I Red Devils dopo mesi di corteggiamento hanno così interrotto i contatti per l’esterno che rimarrà dunque a Dortmund dove ha un contratto fino al 2023. Perso Sancho, il Manchester United non vuole farsi trovare impreparato ed ecco pronta l’alternativa. Si tratta Douglas Costa. Il brasiliano sembra essere in uscita dalla Juventus e il club inglese potrebbe approfittarne.