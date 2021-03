Il mercato di Liverpool e Manchester United lo fa… Scholes: “Thiago Alcantara meglio in Red Devils perché…”

Il passaggio di Thiago Alcantara dal Bayern Monaco al Liverpool non è piaciuto a Paul Scholes. La leggenda del calcio inglese ha voluto dire la sua sul rendimento del calciatore facendo anche qualche riferimento in ottica mercato e portando acqua al mulino del… Manchester United, per altro sua ex squadra. Intervenuto al Premier League Productions l’ex storico calciatore anche della Nazionale ha motivato i suoi dubbi sul rendimento dello spagnolo dei Reds.

Scholes fa il mercato di Liverpool e United

“Il modo in cui il Liverpool gioca con i tre a centrocampo… beh non credo sia adatto al tipo di gioco di Thiago Alcantara”, ha spiegato Scholes. “Quel ruolo centrale andrebbe meglio se si giocasse palla a terra. Per lui è difficile scendere in campo in una posizione diversa. Non fa quel tipo di gioco che richiede Klopp”.

E ancora: “Thiago Alcantara ha bisogno di essere al centro, controllare la situazione e gestire la palla. Lui deve essere il centrale dei tre di mezzo. Ho forti dubbi sul fatto che il modo di giocare del Liverpool si possa adattare allo stile del giocatore. Non sembra un calciatore ideale per Klopp. Tutto va a mille all’ora e Thiago non è quel tipo di calciatore“.

E allora dove potrebbe stare bene lo spagnolo? Scholes ha la risposta: “Penso sia più il tipo di giocatore da Manchester United. In due a centrocampo, possesso palla, un bel gioco difensivo per controllare le partite. Io non vedo il Liverpool di Klopp poter controllare le partite. Thiago non quel tipo di energia per sopraffare i rivali in mezzo al campo”.