Il Newcastle sogna in grande: per l’attacco c’è Cavani

E’ un Newcastle che sogna in grande, quello che tra pochi giorni dovrebbe finire ufficialmente nelle mani del fondo saudita Public Investment Fund di Riad. La nuova proprietà araba vuole infatti rendere il club protagonista prima in Inghilterra e poi in Europa. Per questo, oltre ad aver pensato al nome di Massimiliano Allegri per la panchina, sarebbe già al lavoro per piazzare importanti colpi sul mercato.

CAVANI – Secondo quanto raccolto da ESPN, uno dei primi nomi finiti sulla lista del gruppo saudita sarebbe quello di Edinson Cavani, attaccante in scadenza di contratto con il Paris Saint-Germain. Per il centrocampo, invece, la priorità sarebbe il cileno Arturo Vidal, attualmente in forza al Barcellona e seguito anche dall’Inter.