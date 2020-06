Il primo botto di mercato è del Chelsea, in arrivo una star della Bundesliga

Liverpool o Inter? Chelsea. Ce la immaginiamo così la scelta di Timo Werner per quanto riguarda il suo nuovo club. La stella tedesca aveva annunciato da tempo al suo allenatore Nagelsmann la sua volontà di cambiare aria. Quando tutto sembrava allineato per un suo approdo ad Anfield, ecco che il Chelsea ha bruciato tutti ed entro il 15 giugno pagherà la clausola rescissoria di 53 milioni di euro.

Werner a Stamford Bridge

Secondo quanto riportato dal Daily Mail i Blues avrebbero offerto al giocatore un contratto con cifre da capogiro: 180.000 sterline a settimana, per un totale di 9 milioni l’anno. Una quantità di denaro che il Liverpool non si è sentito di garantire a causa della forte incertezza economica dovuta al virus. La vendita di Hazard nella scorsa stagione consente invece al club di Frank Lampard di investire su un attaccante di indiscutibile livello. Quest’anno con la maglia del Lipsia, Werner ha messo a segno 25 gol in 29 partite. Cifre non male per un classe 1996. I Blues decideranno poi il futuro di Tammy Abraham, ma l’arrivo del tedesco mette a serio rischio la permanenza del giovane inglese al Chelsea.