Il principe William tifoso esagerato: trascura gli affari per… l’Aston Villa

Il calcio è così amato perché non rispetta alcuna differenza sociale. Il terreno di gioco tratta tutti allo stesso modo e, forse, per questo motivo attira l’affetto e l’attenzione di tanti appassionati. Tra questi c’è anche un tifoso illustre: anche il Principe William, duca di Cambridge, è un amante del pallone. Al punto che le recenti disavventure famigliari sarebbero passate in secondo piano dal suo punto di vista. Infatti, secondo quanto riportato dal Sun, il rampollo della dinastia reale sarebbe più preoccupato dalla disperata lotta per la salvezza del suo Aston Villa rispetto all’addio annunciato dal fratello Harry e dalla cognata Meghan. I Villans sono diciottesimi in classifica. Insomma, il football è sacro anche tra i reali e guai a disturbare un tifoso assorto nei suoi pensieri sportivi…