Il segreto del Chelsea prima delle partite: i calciatori riscaldano le scarpette… al microonde

Incredibile ma vero. Dietro all’ottimo momento del Chelsea dopo l’arrivo di Tuchel potrebbe nascondersi un elettrodomestico. Secondo quanto si apprende dal noto tabloid The Sun, i calciatori del club di Londra starebbero usando un forno a microonde per… riscaldare gli scarpini prima delle partite.

Chelsea, il segreto è un microonde…

L’incredibile retroscena raccontato dal Sun è svelato da una fonte interna al Chelsea che ha reso noto come allo Stamford Bridge, casa appunto dei londinesi, è stato installato un forno a microonde negli spogliatoi col solo scopo di riscaldare gli scarpini…

“Gli scarpini moderni non hanno più i lacci e per rimanere ben stretti al piede utilizzano un effetto stringente che, spesso, spesso se le temperature sono basse, può creare rigidità e fare male ai piedi”, ha spiegato al tabloid qualcuno di casa blues. Ecco perché, a quanto pare, il forno a microonde ha fornito agli uomini di Tuchel un’opzione davvero curiosa: riscaldare le scarpe prima delle partite per avere dei benefici in campo. “I giocatori mettono gli scarpini nel forno a microonde per circa un minuto, due al massimo. Quando il timer suona diventano morbidi“.

Chissà se adesso in Premier League qualche altra squadra prenderà spunto dal Chelsea e si procurerà un… microonde nuovo.